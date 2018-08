Chelsea oo durbaba tabtay goolhaye Thibaut Courtois

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Courtois

Goolhayaha kooxda Chelsea Thibaut Courtois, oo lala xiriirinayay in uu ku biro naadiga Real Madrid ayaanan maanta soo xaadirin tababarka.

Kooxda Blues ayaanan ogayn xilliga 26 sano jirkaan u garooka ku soo laaban doono.

Courtois ayaa ahaa cayaaryahan kooxa Chelsea tan iyo sanadkii 2011-kii, markii uunka soo wareegay kooxda Genk oo ka dhisan dalkaasi Belgium.

Weeraryahanka kooxda Chelsea Eden Hazard ayaa sidoo kale lala xiriirinayaa in uu ku biirayo naadiga Real, balse isaga maanta waa uu ka soo qeyb galay tababarka.

Courtois ayaa loo magaacaabay goolhayahii ugu wanaagsanaa koobkii aduunka ee sanadkan uu marti galiyay Ruushka.

Waxaa uu naadiga Chelsea u saftay 154 Kulan, 58 kulan oo kamid ahna wax gool ah lagama dhalin.

Maalintii jimaca ahayd mar uu tabaraha cusub ee Chelsea hadlayay waxa u sheegay in uusan hubin in Courtois uu sii joogo doono kooxda iyo in kale.