Tababare koox kubada cagta oo loo ganaaxay daawada cadeyga oo uu iibsaday

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Heiko Herrlich

Tababaraha kooxda kubadda cagta Augsburg ee dalka Jarmalka ka ciyaarta Heiko Herrlich ayaa seegi doona kulanka kooxdiisu maanta la leedahay Wolfsburg ka gadaal markii uu jabiyey shuruucda karantiilka.

Herrlich ayaa la sheegay in uu ka tagay hotel ay ku sugnaayeen ciyaartoyda iyo maamulayaasha kooxda isagoo u baxay in uu soo iibsado daawada lagu cadeydo.

Herrlich, oo shir jaraa'id qabtay ayaa qirtay in uu aaday dukaan uuna jabiyey shuruucdii karantiilka.

Dhamaan kooxaha Bundisliga-ha Jarmalka ee maanta iyo beri ciyaaraha ayaa la galiyey karantiil.

"Qalad ayaan galay oo ah inaan ka tagay hotelka" ayuu ku yiri Heiko Herrlich warsaxaadeed.

Herrlich, oo 48 sano jir ah ayaa tababaraha Augsburg waxaa loo magacaabay 10-kii bishii March, kooxdiisuna waxay iminka la ciyaaraysaa naadiga Wolfsburg oo marti ah, kulankan ayaa kiisii koowaad.

"Inkastoo aan raacay talaabooyinka nadaafadda ee loo baahnaa markii aan hotelka ka baxay iyo mar kalaba, tan dib uma soo celin karo" ayuu yiri Herrlich oo hadalkiisa ku daray " uma dhaqmin si masuuliyad ah oo ay igu daydaan kooxdeyda iyo bulshada"

"Sidaasi awgeed waa in aan noqdaa tusaale aana garowsadaa qaladkeyga, sababta dhaqan xumadan awgeed, kooxda masuul kama ahaan doono tababarka iyo maalinta ay ciyaarayso" ayuu yiri Heiko Herrlich oo ka hadlayey ficilka uu sameeyey sida uu uga xun yahay.

Augsburg waxay sheegeen in dhamaan ciyaartooyda iyo shaqaalaha in lagu sameeyey baaritaan, isla markaana Herrlich uu dib ugu soo laaban karo shaqadiisa marka laba baaritaan oo lagu sameeyaa ay natiijadu noqotaa in aanu cudurka qabin.