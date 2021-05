Bayern Munich oo hanatay Bundesliga iyadoo Dortmund ay ka badisay Leipzig

25 Daqiiqadood ka hor

Goolasha Lewandows Thomas Muller and Kingsley Coman ayaa Siiyay Bayern inay 4-0 qaybta hore ee ciyaarta ku hogaamiso

Bishii Abriil, Bayern Munich ayaa ku dhawaaqday in tababaraha kooxda Leipzig Julian Nagelsmann in uu kooxdooda ku soo biri doono shanta sano ee soo socota marka xilli ciyaaredkan uu dhammaado kadib markii tababarahooda hadda jooga Hansi Flick uu ku dhawaaqay in uu doonayo inuu kooxda isaga tago.