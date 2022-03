Chelsea: Roman Abramovich oo sheegay inuu qorshaynayo inuu iibiyo kooxdiisa

Saacad ka hor

Waxa uu ballanqaaday in lacagta halkaas ka soo baxda uu ugu deeqi doono si loogu caawiyo dadka ay dhibaatada ka soo gaartay dagaalka Ukraine.

Bayaan lagu shaaciyay website-ka kooxda Chelsea, ayaa ganacsade Abramovich waxa uu ku sheegay in ay aheyd "go'aan adag oo uu qaatay", taas isaga "xanuunjinaysa".

Maalqabeenkan u dhashay waddanka Ruushka ayaa sheegay inuusan waydiisan doonin "daynta ka maqan in la bixiyo".

Wyss ayaa sheegay in Abramovich uu doonayo "in Chelsea uu si degdeg ah isu dhaafiyo" kaddib markii baarlamaanka la iskula soo qaaday hanjabaad ah in cunaqabatayn lagu soo rogo.