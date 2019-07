Warbixinta Wararkan

Walaac weyn ayaa laga qabaa in Koonfur Afrika ay ku gacansaydho codsigii Ururka Midowga Afrika ee ahaa inay ka qayb gasho ciidamaa nabad-ilaalinta ee Somalia. Waxa kale oo Koonfur Afrika ay rumaysan tahay in ciidamo dheeraad ahi ay sii shidi karaan uun dagaallada iyo khilaafyada Somalia. Waxa isna dib u dhacay kulan golaha wasiirada ee dawladda Koonfur Afrika la filayey inay ka yeeshaan bishan 18-dii, oo ay go'aan kaga gaadhaan codsigii hore ee Ururka Midowga Afria ugu gudbiyey bishii July. Waxana ugu wacan mudaharaadyada shaqa-joojinta ah ee ballaadahn, ee ay ku kaceen shaqaalaha dawladda ee Koonfur Afrika, kaasi oo dhaliyey in heegan laga dhigo ciidamada dawladda si ay u qabtaan adeegyada muhimka ah.