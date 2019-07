Barnaamijka cayaaraha oo uu soo jeedinayo Farxaan Maxamed Jimcaale waxaad ku maqli doontaan xiriirka kubadda cagta ee Afrika oo go'aamiyay in cayaaraha la qabto bisha January sidii qorshuhu ahaa inkasta oo Morocco ay codsatay in dib loo dhigo cudurka Ebola awgiis, Lewis Hamilton oo ku guuleeystay US Grand Prix, Horyaallada Ingiriiska, Spian iyo Talyaaniga, Djibouti oo kaalinta saddexaad gashay iyo warar kale.