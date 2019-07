Dowladda Kenya ayaa sheegtay in u jeedka weerarka shabaab ku qaaday bas rakaab siday sabtidii uu ahaa in ay ku doonayso kooxda in kenya ay ka abuurto kala qeybsaan dhinaca diimaha.

Shabaab ayaa sheegtay in ay fulisay weerarka, waxayna dileen 28 qof oo ka mid ahaa dadkii saarnaa baska oo ka soo safray magaalada Mandera.

Wararku waxa ay sheegayaan in la kala soocay dadkii islaamka ahaa iyo kuwii aan ahayn, kaddibna la toogtay dadkii aan islaamka ahaayn.

Cabdiqaadir Xuseen Maxamed waa la taliye sare ee Madaweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta. Waxa uu sidoo kale mar ahaa mudane baarlamaan oo laga soo doortay Mandera.

Waraysi uu BBC-da siiyey ayaa waxa uu ugu baaqay shacabka Kenya in midnmo muujiyaan.

Waxa uu u waramay weriyaha BBC-da Mohammud Ali.