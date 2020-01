Saboolnimada caalamka oo sare u sii keceysa

Hay'adda samafalka ee Save the children ayaa sheegaysa in ku dhowaad hal bilyan oo qof ay ku noolaan doonaan saboolnimo xad dhaaf ah, waa haddii madaxda caalamka ay go'aanno muhiim ah ka qaadan waayaan saboolnimada marka ay ku kulmaamaan shirar caalami ah oo sanadkan ka dhici doona magaalooyinka New York iyo Paris.

Sida ku cad daraasad cusub oo uu sameeyay isbahaysiga action/2015, dadka saboolka ah ee dunnida ku nool ayaa tiradooda laga yareyn karaa hal bilyan iyada oo la gaarsiinayo 360 milyan sanadka 2030-ka, waa haddii siyaasaddo wax ku ool ah la meel mariyo sanadkan.

Dr Cabdi Daahir waxaa khabiir dhanka dhaqaalaha, waxaana arrimahaasi uu uga warramay Maxamed Cabdiraxmaan.