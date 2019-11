Madaxweynaha maamulka GalMudug ee Soomaaliya, Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid, ayaa sheegay in loo baahan yahay in loo daayo in odayaasha dhaqanka ay hogaamiyaan soo xulista iyo ay hogaaminta shirka magaalada Cadaado loogu sameynayo maamulka gobolada dhexe ee Soomaaliya.

Cabdi Qeybdiid ayaa ku eedeeyay Dowladda Federaalka ee Soomaaliya inay shirkaasi ku hayso faragelin qaawan.

Haddaba Cabdi Xasan Cawaale ayaa isagoo jooga magaalada Cadaado waxa uu iigu warramay khadka taleefanka.