Soomaaliya oo ka hadashay xiridda xerada Dadaab

Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay tixgalinayso heshiiskii saddexgeesoodka ahaa ee u dhaxeeyay iyaga, Kenya iyo UNHCR ee ku saabsanaa dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed.

Dowladdu waxa ay Kenya uga mahadcelisay in ay martigalisay qaxootiga muddada dheer waxa ayse sheegtay in ay doonayso in muwaadiniinteeda sharaf lagu hayo, sharafna dhulkooda loogu soo celiyo iyo weliba si waafaqsan xuquuqda aadanaha, waxa ay ayna intaa ku dartay in todobaadka soo socda ay Kenya arrintan kala hadli doonto.

Arrintan ayaa imanaysa kaddib maalmo markii ay dowladda Kenya ku dhawaaqday inay ka go'an tahay inay xirto xeryaha qaxootiga ee dalkeeda wixii loo gaaro bisha Nofeember ee sanadkan.

Haddaba Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya, Cabdisalaam Hadliye, ayaa arrintan uga warramay weriyaha BBCda ee Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan.