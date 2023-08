Britain oo lagu eedeeyay duullaankii Liibiya ee 2011kii

14 Sebtembar 2016

Xildhibaanada Britain waxay sheegayaan in aanan qorshe loo sameyn duulaankii Liibiya

Xildhibaanada ayaa sheegay in howlgalkii Britain iyo xoogag kaloo tabacsaan uu ku saleysnaa malo ku saabsaneyd iney halis ku jiraan shacabkii Benghazi.

Dowladda ayaanan ka warqabin in mucaradkii ay difaacayeen ay waheliyeen xoogagg Islami ah.

Xildhibanada ayaa intaasi raaciyay in ula jeedadii ahayd in la badbaadiyo shacabka ay isku badashay in meesha laga saaro maamulkii Golonel Qadaafi iyadoon aanan laga fikirin cidda badeli doonta, siyaasad ahaanna arimahaasi aan si wanaagsan loo lafa gurin.