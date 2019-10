Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Matteo Renzi, Ra'iisul wasaaraha xilka ka degay

Qalalaase siyaasadeed ayaa ka dhashay natiijadii ka soo baxday aftidii Taliyaaniga. Sidoo kale dhaqaalaha dalka ayey saameyn ku yeelatay aftidaasi la qaaday Axaddii.

Ra'iisul wasaaraha dalka talyaaniga, Matteo Renzi, ayaa is casilay ka dib markii looga guuleystay aftidii loo qaaday in is bedel lagu sameeyo dastuurka dalka.

Shir jaraa'id oo xalay uu qabtay wuxuu ku sheegay inuu qaadayo masuuliyadda natiijada ka soo baxday aftida.

Siyaasiyiintii u ololeyneysay diidmada isbedelka ayuu ugu baaqay inay qorshe cad soo gudbiyaan.

Natiijada hordhaca ah waxay muujineysaa in dadkii ka soo horjeeday aftida ee astaantoodu ay ahayd "MAYA" ay ku horeeyaan boqolkiiba 60 halka dadkii rabay ee astaantoodu ay "HAA" ahaydna ay heleen boqolkiiba 40.

Dadka u soo baxay codeynta waxaa lagu qiyaasayaa boqolkiiba 70, taas oo keentay in dad badan ay diidaan dalabka ra'iisul wasaaraha iscasilay.