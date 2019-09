Hilibka warshadaysan oo ay u badan tahay 'in uu uga daro' xanuunka neefta

Lahaanshaha sawirka Thinkstock

Cunnidda hilibka la warshadeeyay ayaa laga yaabaa in uu uga sii daro caalamadaha xanuunka Neefta sida ay sheegayaan cilmi baareyaal.

In hilib la cuno in kabadan afar jeer todobaadkii ayaa halis ah, sida ay muujinayso cilmi baaris lagu sameeyay ku dhawaad kun ruux oo Faransiis ah, sida ay daabacday jariiradda Thorax.

Cilmi baareyaashu waxay rumaysan yihiin in waxyaabaha lagu daro hilibka oo loogu talagalay in ay ka ilaaliyaan bakteeriyada in ay wax u dhimaan neefmareenka.

Laakiin khabiirradu waxay sheegayaan in aan arrintan wali la xaqiijinin, loona baahan yahay in baaritaanno cusub lagu sameeyo.

Taas badalkeeda waxay ku talinayaan in intii ay dadku hal cunto ka walwali lahaayeen ay quutaan waxyaaabo aan caafimaadka wax u dhimaynin iyo cuntooyin kala noocnooc ah

Hilibka qasaacadaysan amaba la warshadeeyay ayaa horay loola xiriiriyay xanuunka Kansarka.