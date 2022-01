Ninkii CIA u waraystay Saddam Xuseen markii la qabtay oo sanado ka dib hadal la yaab leh sheegay

Waxaa jiray warar la isla dhex marayey xilligaas oo ah in Saddaam uu isbeddel xagga jirka ah ku dhacay, laakin Nixon oo CIA ka tegey 2011 wuxuu yiri " shaki igama gelin inuu isaga yahay markii aan arkay".

Nixon wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee waraysi dheer oo maalmo qaatay la yeesha Saddaam. Wuxuu qoray bug la magac baxay Debriefing the President: The Interrogation of Saddam Hussein.