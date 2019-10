Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Mr Jugnauth waxa uu ra'iisul wasaare ahaa tobannaan sano

Ra'iisul wasaaraha dalka Mauritian, Anerood Jugnauth, ayaa sheegay inuu iscasilaayo si uu xilka ugu wareejiyo wiilkiisa Pravind.

Hogaamiyahan oo 86-sano jir ah ayaa xilka qabtay sanadkii 1982-dii, sidoo kale 2014-kii ayuu markale ku guuleystay doorashada.

Hadal uu ka jeediyay TV-ga dalkaasi, Mr Jugnauth, wuxuu sheegay inuu isu casilaayo si "nin dhallinyaro ah oo firfircoon" uu xilka u qabto.

Afrika: Weedhihii Obama een weligood la iloobayn!

Madaxweynaha Ugandha oo dallacsiiyay wiilkiisa

Wuxuu ula jeeday wiilkiisa oo hadda ah wasiirka maaliyadda ee dalkaasi Mauritius.

Axsaabta mucaaradka ayaa tallaabadaasi cambaareeyay, balse ma jirto wax ay ka qaban karaan.

Wiilkiisa Yar ayaa sidoo kale ah madaxada xisbiga ugu weyn isbeheysiga talada dalkaasi haya.

Ra'iisul wasaaraha ayaa hadalkiisa ku sheegay in xil isku wareejinta ay tahay "dhaqan reer galbeed", asigoo ula jeeday in david Cameroon uu jagada ku wareejiyay Theresa May, ayadoo doorasho aysan dhicin.

Sidaas waxaa laga soo xigtay warbaahinta gudaha ee dalka Mauritius.

Amiirkii hore ee Qadar Sheekh Khalifa oo geeriyooday

Nin derbi jiif ahaan jiray oo noqday taajir

Wasiir xilkii uu ka xayuubiyey Aabihiis

Ra'iisul wasaarihii hore, Navin Ramgoolam, ayaa ka digay arrintaas oo uu ku tilmaamay inay qoyska ka dhigi karaan Mauritius, "Jamhuuriyadda mooska".

Mauritius, oo saaran badda Hindiya ee Afrika, waxaa horey u gumeystay Britain.

Waxaa la filayaa inuu xilka ka dego Isniinta, ka dibna wiilka uu la wareego.