Haweenay Maksikaan ah oo Maraykanka laga masaafuriyay

Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan Dad ka mudaaharaadaya in la masaafuriyo hooyo Maksikaan ah yaa la xirxiray

Haweenay Maksikaan ah oo dalka Maraykanka ku noolayd tan iyo markii 14 jir ahayd ayaa loo masaafuriyay Maksiko, sida ay saraakiisha socdaalku u sheegeen BBC.

Todobo ruux oo mudaaharaadeyaasha ka mid ah ayaa habeenimadii lagu xiray bannaanka laanta socdaalka oo haweenaydaas lagu hayay

Guadalupe Garcia de Rayos oo 36 jir ah oo labo ilmood ku dhashay gudaha dalka Mareykanka ayaa laga gudbiyay xadka Arizona.

Mudaaharaadeyaasha ayaa isku dayay in ay hor istaagaan oo xayiraan gawaaridii waday haweenayda, balse way ku guuldaraysteen.

Habeenimadii Arbacada ayay dad mudaaharaadaya oo ka baqaya in haweenayda loo masaafurinayo qorshihii madaxweyne Donalad Trump isku dayeen in ay xanibaan gaarigii lagu tuhun sanaa in uu wado de Rayos.

Wuxuuna ka mid ahaa gawaari dhawr ah oo lagu hor istaagay in ay ka baxaan waaxda socdaalka.

Jaqueline oo ah gabadh ay dhashay haweenaydaasi oo shir jaraaid qabatay markii lagu dhawaaqay in hooyadeed la masaafuriyay ayaa tiri "in aan hooyaday ku arko gaarigaas wax aan la aqbali karin ayay ahayd, xaqiiqadii waxay ahayd niyad jab".

"Qofna ma aha in uu taabto xanuunka ka dhalanaya in hooyadii laga kaxeeyo, amaba uu boorsadeeda u diyaariyo" ayay tiri gabadha ay haweenaydaasi dhashay oo 14 jir ah.

Lahaanshaha sawirka AP Image caption Booliiska ayaa saacado u maaro la'aa mudaaharaaadeyaasha

Warbaahinta Maraykanku waxay ku warameen in de Rayos lagu xiray hawlgal 2008 laga fuliyay goobteeda shaqada laguna helay xatooyo aqoonsi, haysashada waraaqo been abuur ah.

Laakiin waxaa loo ogolaaday in ay ku sii noolaato Arizona, iayadoo lixdii billoodba mar baarayaaan waaxda socdaalka iyo canshuuraha ee gobolkaas. ayay warbixintu intaas ku sii dartay.

Lahaanshaha sawirka AP Image caption Mid ka mid ah mudaaharaadeyaasha ayaa xannibay taayirka gaarigii lagu tuhun sanaa in uu wado de Rayos

Dadka xuquuqda aadanaha u dooda ayaa mudaaharaad dhigay, iyadoo badankoodu ay ay halqanso ka dhigteen "caddaalad".

Booliisku waxay sheegeen in ay xireen todobo ruux iyagoon "awood adeegsanin" dadka badankooduna ay si nabadgalyo ah u qabsanayeen xaqa ay u leeyihiin in ay dareenkooda cabiraan.