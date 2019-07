Labaatan milyan oo reer Britain ah oo aan 'firfircoonayn'

Lahaanshaha sawirka . Image caption Harriet ayaa isbadal ku samaysay qaabka ay u nooshahay ka dib markii uu wadne xannuun ku dhacay wayna ka faa'iiday

In kabadan 20 milyan oo ku nool dalka UK ayaan samaynin jimicsigii uu jidhku u baahnaa sida lagu sheegay warbixin ay daabacday mu'asasadda wadnaha ee Britain ee loo yaqaanno British Heart Foundation.

Hay'addan waxay ka digaysaa in jimicsi la'aantu ay sare u qaadayso halista wadno xannuunka ayna arrintaasi hay'adda caafimaadka qaranka ee NHS ugu kacdo 1.2 bilyan oo gini sanad walba.

Harriet Mulvaney ayuu wadne xannuun ku dhacay iyada oo 44 sano jir ah, waxayna go'aansatay in ay isbadal ku samayso qaabka ay u nooshahay.

"Marka aan hadda dib u milicsado sidii aan u noolaan jiray aad uma firfircoonayn. Waxaan u malayn jiray in aan firfircoonaa laakiin waxaan filayaa in ay xaqiiqadu tahay in aan aad u mashquulsanaa," ayay tiri.

Dumarka ayaa 36% ka jimicsi yar ragga si kale haddii loo dhigana dumarka aan firfircoonayn ayaa ah 11.8 milyan halka ragguna ay ka yihiin 8.3 milyan.