Tahriibeyaal la badbaadinayo iyadoo 20 ka mid ah ay dhinteen

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Marinka Liibiya iyo Talyaaniga u dhaxeeya ayaa hadda ah midka ugu mashquul badan ee ay tahriibeyaashu adeegsadaan

Ugu yaraan 20 tahriibeyaal ah oo qaarkood ay carruur yihiin ayaa ku dhintay xeebaha badda Liibiya ka dib markii ay badda ku daateen sida ay sheegeen ciidammada ilaalada xeebaha ee Talyaaniga.

Doonta ay ka daateen oo buuxdhaaftay ayay saarnaayeen 500 oo ruux, waxaana socda hawlgal lagu samato bixinayo, sida ay wararku sheegayaan.

"Xaalad xun ayaa meesha taala ilaa 200 oo ruux ayaa ku daatay badda," ayuu yuri nin u hadlay ciidammada ilaalada xeebaha.

Marinka badda Mediterranean ee ay adeegsadaan dadka sida sharcidarrada ah ugu socda Yurub ayaa hadda ah midka ugu mashquul badan.

In kabadan 50,000 oo tahriibeyaal ah ayaa hadda gaaray dalka Talyaaniga.

Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan Ciidammada ilaaliya xeebaha Talyaaniha ayaa si layaableh dhawaan u soo badbaadiyay nin ku hoos jira doon

Marinkan Mediterranean-ka ayaa ah midka ugu dhimashada badan, Qaramada Midoobayna waxay ku qiyaastay in sannadkan oo kali ah ay ku dhinteen1,364.

Mid ka mid ah warbixinnada laga helayo shilkan u dambeeyay ayaa tilmaamaysa in hay'adda gargaarka ee Moas oo billawday in ay dad ka daad gurayso doontan oo buux dhaaftay in ay dad ku daateen badda.

Arrintan ayaa la sheegay in ay ka dhacday meel 30 mayl u jirta xeebaha Liibiya.

Waxaa loo malaynayaa in hir ku dhuftay doonta uu sababay shilkan.