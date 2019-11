Gabadh maxkamad loo soo taagay in ay saaxiibkeed ku qalqaalisay in uu is dilo

Lahaanshaha sawirka WCVB Image caption Michelle Carter waa 20 jir

Gabadh 20 jir ah ayaa la soo taagay maxkamad ku taalla dalka Maraykanka iyadoo ku eedaysan in ay saaxiibkeed ku qalqaalisay in uu is dilo. Falkaas wuxuu dhacay ku dhowaad saddex sano ka hor.

Michelle Carter, waxaa loo maxkamadeeyey doorkii ay ka qaaday dilkii uu is dilay Conrad Roy III

Dacwad oogayaasha ayaa sheegay in Carter ay ku boorisay Roy oo 18 sano jir ahaa in uu is dilo.

Waxay codsatay in garsooraha uu go'aan ka gaaro kiiska, halkii loo saari lahaa guddi.

Aroornimadii 12-kii bishii July ee sannadkii tagay ayaa waxa ay u qortay fariin ahayd ''Waa in aad samaysaa'', iyadoo ula jeeday, waa in aad is dishaa, sidaas waxa lagu soo bandhigay dokumeentiyo la hor geeyey maxkamada Bristol.

'' Diyaar ayaad tahay, waxa keliya ee aad u baahantahay in waa in aad daartaa matoorka, kadibna waxaad ahaanaysaa qof xor ah oo farxad ku noolaada' ayey raacisay.

Lahaanshaha sawirka WCVB Image caption Roy ayaa jaamacad billaabi lahaa

Fariin kale ayey u qortay oo ay ku tiri '' ugu dambaytii waxaad noqon doontaa qof farxad kunoolada janada dhaxdeeda.

Xanuun dambe ma dareemi doontid. Waa arrin caadi in qofku uu boqo, sabatoo ah waxaad ku dhowdahay in aad dhimato.

Fariimaha loo diray ayaa waxay muujinayaan in uu mararka qaar dib isu qabtay oo uu cabsi ka muujiyey qorshihiisa. Ka hor inta aanu isdilin, Roy waxa la sheegay in uu hooyadii iyo hablo la dhashay uu u raacay xeebta Massachusett.

Gabdhaha la dhashay ayuu u iibiyey jalaato isaga oo la kafatamyey, wuxuuna kala hadlay qorshihiisa mustaqbalka oo ay ka mid ahayd in uu doonayay in uu sii wato waxbarashadiisa.