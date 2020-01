Amiir Harry oo sheegay in uusan jirin qof raba in uu boqortooyada la wareego

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Amiir Harry ayaa jariidadda US magazine u sheegay in uusan jirin qof ka mid ah qoyska boqortooyada UK oo raba in uu la wareego talada, isaga oo intaas ku daray in ay hawsha la wareegi doonaan marka xiligeeda la gaaro".

"Ma jiraa qof ka tirsan qoyska boqortooyada oo raba in uu noqdo boqor ama boqorad? Uma malaynayo in ay taasi jirto" ayuu u sheegay Newsweek.

Wuxuu sheegay in boqortooyadu ay sidaas u samaynayso "masaaliixda dadka".

Amiir Harry ayaa sidoo kale ka hadlay in ka qaybqaadashadii uu ka qaybqaatay aaskii hooyadii isaga oo 12 jir ah, isaga oo sheegay in aysan ahayn "in ilmo yar laga dalbado in uu dabo socdo maydka hooyadii"

Amiir Harry ayaa wadooyinka London dabo socday hooyadii oo mayd ah sannadkii 1997-dii, isaga oo ka qaybqaatay maamuusl loo sameeyay.

Hooyadii amiirad Diana ayaa shil baabuur ugu dhimatay magaalada Paris.