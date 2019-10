Nin iska ooyay markuu dhagaystay garaaca wadnaha gabadhiisa oo dhimatay

Lahaanshaha sawirka Mary Klemenok Image caption Dadkii goobjoogga ka ahaa markii uu Conner oo midig xiga dhagaysanayay garaaca wadnaha gabadhiisa ayaa sheegay in ay ahayd wax cajiib ah oo dadka quluubtooda taabtay

Waxaa la baahiyay sawirrada markii aabe uu dhagaystay wadnaha gabadhiisa oo dhimatay oo ka dhex garaacmaya xabbadka nin ay badbaadisay, arrintaasi waxay ka dhacday dalka Maraykanka.

Bill Conner ayaa baaskiil ka qaatay gurigiisa oo ku yaalla Wisconsin isaga oo boqollaal kiiloo mitir jaray si uu garaaca wadnaha gabadhiisa ugu soo dhagaysto magaalada Baton Rouge ee caasimadda u ah gobolka Louisiana ee dalka Maraykanka.

Ilmo ayaa ka soo daadatay markii uu dhagaystay garaaca wadnihii ay gabadhiisu ku deeqday markii ay dhimatay oo ku jira jidhka Loumonth Jack.

Jack ayaa loo sheegay in ay maalmo uun u dhimanyihiin ka dib markii wadnaha laga qabtay.

"Wuu ogyahay in sababta uu u nool yahay ay tahay gabadhayda Abey, Abey isaga ayay ku dhex nooshahay - wadnaheeda ayaa sabab u ah in uu in uu si sax ah u taaagan yahay," Conner ayaa sidaas u sheegay warbaahinta CBS News.

Lahaanshaha sawirka Mary Klemenok Image caption Conner ayaa isku duubay Jack ka dib markii uu la kulmay maalinta aabaha

Lahaanshaha sawirka Mary Klemenok Image caption Conner ayaa ogaaday in ay macquultahay in uu Jack la kulmi doono isaga oo baaskiil ku sii safraya

"Waan ku farxay isaga iyo qoyskiisaba, dhanka kalana waxaan mar kale la kulmay gabadhaydii.

Abbey iyo walaalkeed oo miyir daboolmay ayaa laga helay baraag lagu dabaasho oo ku taalla magaalada loo dalxiistago ee Cancun ee dalka Maksiko.

Waxaa diyaarad loo saaray magaalada Fort Lauderdale ee gobolka Florida, halkaas oo dhakhaatiirtu qalab ku xireen tan iyo intii ay uga suurtagalaysay in xubnaheeda lagu tallaalo dad kale, walaalkeed ayaase badbaaday.

Conner oo gabadha aabaheed ah ayaa sheegay in Abbey ay iyadu go'aansatay in ay xubnaheeda ku deeqdo markii ay 16 sano jirtay.

"Haddii aad saaxiibbo tihiin markaste way ku garab istaagi lahayd, dadka baahan ayayna caawin jirtay - sidaas ayay ahayd," ayuu yiri.

Lahaanshaha sawirka Go Fund Me Image caption Abbey Conner ayaa dhimatay iyada oo dalxiis u joogta Maksiko

Conner ayaa go'aansaday in uu baaskiilka ku maro 4000 oo kiloo mitir si uu wacyigalin ugu sameeyo xubnaha lagu deeqo una booqdo Isbitaaalka Broward Health Medical Center oo hayay maydka gabadhiisa.

Intii uu dhexda ku sii jiray ayuu ogaaday in uu la kulmi doono Jack.

Isbitaalkii hayay maydka Abbey ayaa waraaqo u diray afar ruux oo lakala siiyay xubnaheeda si ay ula kulmaan aabaheed.

Afartaas ruux waxaa ka mid ahaa Jack oo xaaladdiisa caafimaad ay aad u sii xumaanaysay ka hor inta uusan helin wadnaheeda.

Lahaanshaha sawirka Go Fund Me Image caption Conner (bidix) ayay ka dhimatay gabadhiisa Abbey (dhexda) halka wiilkiisa Austin (bidix) uu ku dhaawacmay dhacdada Maksiko

"Way i badbaadisay uma abaalgudikaro. Waxaan jeclaan lahaa in aan u abaalgudikaro laakiin ma awoodo," Jack ayaa sidaas u sheegay telefeshinka WAFB. Hadda waxaan samayn karaa oo kali ah in aan jacayl la wadaago qoyskeeda ayuu intaas ku daray.

Dadkii goobjoogga ka ahaa kulanka Conner iyo Jack ayaa ku tilmaamay mid quluubta dadka taabtay.

"Wax aan la rumaysankarin ayay ahayd," ayay BBC-da ku tiri Mary Klemenok oo u hadashay hay'adda xubnaha la isu tabaruco ka shaqaysa ee Louisiana Organ Procurement Agency.

"In Abbey ay rabtay in xubnaheeda ay ku tabarucdo marka ay geeriyooto ayaa jaanis siiyay naf kale si ay u noolaato.

"Bill ayaa dhagaystay garaaca wadna gabadhiisa ka dibna duubtay si uu u haysto inta uu noolyahay, xaqiiqo ahaanna waa arrin aad u qurux badan." ayay tiri.