In ka badan 100 qof oo ka mid ah dadkii ka badbaaday duqayn la sheegay in loo malaynayo in Sacuudigu uu ku qaaday doon ay la socdeen qaxooti Soomaali ah bartamihii bishii Maarso ee sanadkan ayaa maanta isu diyaarinaya inay dib ugu laabtaan Soomaaliya.

Dadkaas ayaa tan iyo wakhtigaas xirnaa, waxaana la sheegay in qaarkood ay dhaawacyo qabaan.

Haddaba weriyaha BBC-da Cabdifitax Ibraahi Cagayare ayaan la xiriiray Asma-qani Axmed iyo Gaacishe Karuur oo ka mid ah dadkaasi iyo sidoo kale safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhiya Cadan, Cabdullaahi Xaashi Shuuriye oo dhammaantood ku sugnaa dekadda Cadan oo ah halka ay dadkaasi ka soo shareecan doonaan. Marka hore wuxuu ku hormaray Asma-qani oo uu waydiiyay dareenkeeda.