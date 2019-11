Lahaanshaha sawirka . Image caption Warka loo ekeysiiyay midka Focus on Africa

Warbixin been ah oo ku saabsan doorashada Kenya ayaa la sameeyay waxaana loo ekeysiiyay wararka CNN, kadibna waxaa lagu baahiyay baraha bulshada.

Waxay taasi imaaneysaa ka dib markii mid kale oo loo sameeyay sida wararka BBC Focus On Africa la faafiyay jimcihii.

Labada muuqaal waxaa lagu daray ra'yi aruurun been ah oo muujineysa in Madaxweyne Uhuru Kenyatta uu si wanaagsan ugu guuleysan doono doorashada bishan August.

Xaqiiqdii, ra'yi aruurintii ugu dambeysay waxay muujineysaa in Uhuru iyo ninka ay sida adag u loolamayaan ee Raila midna uusan haysan taageerada uu u baahan yahay.

Sahan dhowaan la sameeyay wuxuu tusay in 90% shacabka Kenya ay arkaan ama maqlaan warar been ah oo ku saabsan doorashada.

CNN ayaa barteeda Twitter-ka ku xaqiijisay in warkaas uu been yahay, halka BBC ay dadka ku baraarujisay in ay warka iska xaqiijiyaan, kana eegaan baraha BBC-da.

Lahaanshaha sawirka . Image caption CNN Waxay xaqiijisay in warka uu been yahay

Shirkad sahan ku sameysay Kenya ayaa ogaatay in inta badan shacabka ay dareemayaan in wararka qaar ee doorashada ku saabsan si ula kac ah loo qaldo.

Waxaa sidoo kale la ogaaday in warbaahinta maxalliga ah ay tahay mida sida weyn loo aaminsan yahay. Dadka badankoodase waxay wararka ka ogaadaan Facebook iyo WhatsApp.

Doorashada Kenya waxaa ku tartamaya sideed musharax oo ay ka mid yihiin madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ninka ay sida wayn u tartamayaan ee Raila Odinga.