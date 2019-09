Xildhibaan loo xirey rasaas lagu ridey baarlamaanka Somaliland

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Hargeysa

Sida uu BBC-da u xaqiijiyey wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland Yaasiin Maxamuud Faratoon, booliiska ayaa xabsiga u taxaabay xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada Somaliland dhacdo la xiriirtey rasaas lagu ridey baarlamaanka awgeed.

Xildhibaankan oo lagu magacaabo Yuusuf Cali-Koore ayuu wasiirka sheegey in nin ka mid ah illaalada xildhibaanka uu rasaas ku ridey baarlamaanka, markii ciidanka isku dayeen in ay xiraana uu isaga is hortaagay, sidaasina loo xirey xildhibaanka.

Wasiirka ma uusan bixinin wax faahfaahin intaasi dhaafsiisan, balse dad goobjoogayaal ah ayaa wariyaha BBC-da ee Hargeysa Axmed Siciid Cige u sheegey in dhacdada ay la xiriirto muran la sheegey in uu ka dhashay doorashada guddoomiyaha aqalka wakiilada.

Dhinaca kale guddoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa BBC-da u xaqiijiyey in maxkamadda ay qabatay dacwad la xiriirta muranka doorashada guddoomiyaha baarlamaanka, taasi oo uu soo gudbiyey xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle oo sheegey in uu isaga ku guuleystey codbixintii dhacday.

Doorasho dhacday maalintii axada ayaa guddoonka baarlamaanka waxa ay sheegeen in uu xilka guddoomiyaha ku guuleystey Baashe Maxamed Faarax oo badali doona Cabdiraxmaan Cirro oo xilkaasi iska casiley kadib dhawr iyo tobon sano oo uu hayay.