Arrintii Qalbi Dhagax oo aan maanta looga doodin Aqalka Sare ee Soomaaliya

Waxa dib loo dhigay kulankii xildhibaannada aqalka sare uga doodi lahaayeen arrinta sarkaalkii ka tirsanaa jabhadda hubeysan ee ONLF ee Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo dhawaan dowladda Soomaaliya ay u gacan gelisay dowladda Itoobiya.

Dib u dhaca ayaa yimid kaddib markii xildhibaanno ay soo jeediyeen in qodobkaasi aan laga doodin.

Guddoonka ayaa cod u qaaday in qodobkaasi laga doodo iyo in kale, waxa uuna codka u batay dhanka xildhibaanada doonayay in qodobkaasi dib loo dhigo, kuwaasi oo helay 21 cod halka kuwa doonayay in arrinta Qalbi Dhagax laga doodo ay heleen 11 cod, waxaana ka aamusay afar xildhibaan iyadoo tirada guud ee fadhiday golaha ay ahaayeen 36 xildhibaan.

Dhiibidda sarkaalkan ka tirsan jabhadda ONLF ayaa waxaa ka carooday shacabka Soomaalida, iyadoo baraha ay bulshadu ku xiriirta aad looga hadal hayay arrintaasi.

Sidoo kale qaar waxaa sabtigii la soo dhaafay baaqday kulan baarlamaanka uu ka yeelan lahaa isla arrintan kaddib markii la waayay tiradii uu kalfadhigga ku ansaxmi lahaa.

Kulankii Golaha Shacabka Soomaaliya ee maanta oo baaqday

Shacabka iyo qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ayaa dowladda ku dhaliilay dhiibidda ay dhiibtay Qalbi Dhagax oo ay ku tilmaameen in ay ahayd sharci darro isla markaana madaxda dowladdu ay galeen khiyaano qaran.

Haseyeeshee dowladda ayaa dhiibidda sarkaalkan difaacday, waxa ayna sheegtay in uu waday hawlo lid ku ah ammaanka dalka isla markaana uu xiriir la lahaa Al-Shabaab, eedeymahaasi oo Shabaabku iyo ONLF ay labaduba beeniyeen.