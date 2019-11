Ururka Kick It Out oo dalbaday in la joojiyo 'faquuqidda' Lukaku

Lahaanshaha sawirka Reuters

Urur midab takoorka la dagaalama oo la dhoho Kick It Out ayaa la xiriiray kooxda Manchester United si taageerayaasha kooxdu ay u joojiyaan halqabsiga midab takoorka ah ee ay ay ugu heeseen Romelu Lukaku.

Ururukan wuxuu sheegay in heesta ku saabsan cabirka xubinta taranka ee ciyaaryahanka reer Belgium in ay tahay "qadaf" iyo "faquuq".

Ururuka Kick It Out wuxuu intaas ku daray in aan la aqbali karin nooc kaste oo faquuq ah xitaa haddii taageero loo muujinayo ciyaartoyga.

Bog ay leedahay United ayaa haddaba taageerayaasha waydiistay in ay heestaas joojiyaan.

Lukaku ayaa Everton laga soo siistay 75m oo gini xagaagan, waxaana laga yaabaa in uu gaaro 90 milyan oo gini.

Kick It Out ayaa sheegtay in aysan horay u sii ogayn muuqaalkan soo baxay 13 Sabtembar.

"Manchester United arrintan waan kala xiriirnay waxaana si dhaw ugala shaqaynaynaa iyaga iyo xiriirka kubaddaba si loo xaqiijiyo in xaaladdan durba wax laga qabto," ayuu yiri afhayeen u hadlay Kick It Out.

"Haddii ay na soo gaarto warbixin la xiriirta hal qabsiyo faquuq ah, waxaan u gudbinaa xiriirka kubadda, dadka ka dambeeyana waxay filan karaan in ay ciqaab wajahaan."