Hogaamiyaha kooxda IS oo fariin cusub soo diray

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Al Baqdaadi

Kooxda isku magacaawday dowladda Islamka ayaa soo saartay cod maqal ah oo u muuqda in uu yahay hogaamiyahooda, Abu Bakr al-Baqdadi.

Qofka hadlaya oo u cod eg hogaamiyaha IS ayaa waxyaabaha uu ka hadlay waxaa ka mid ah hanjabaadii ay dhawaan Kuuriyada Waqooyi u jeediyeen Mareykanka iyo Japan.

Waxa uu sidoo kale ka hadlayaa dagaaladii lagu qaaday goobihii ay ku xooganaayeen kooxda IS sida Mosal oo ay bishii July la wareegeen ciidamada Ciraaq.

Cajaladan oo soconaysa 46 daqiiqo ayaa waxaa la soo dhigay barta ay internetka ku leeyihiin kooxda IS.

Baqdadi, oo ay Mareykanka madaxiisa dul dhigeen 25 milyan oo doolar Ayaan muuqaalkiisa la arkin tan iyo bishii July ee sanaddii 2014.

Waxaa jiray warar la isla dhex marayay oo ku saabsan in uu dhintay.

Markii ugu danbeysay oo uu Baqdaadi hadal jeediyo ayaa ahayd mar uu khudbad ka jeediyay Misaajidka way ee al-Nuri oo ku yaalla Mosul.

Afhayeen u hadlay ciidamada Mareykanka oo wax laga waydiiyay cajaladan cusub ayaa sheegay in maadaama aysan cadayn u hayn in uu dhintay ay qiyaasayaan in uu wali nool yahay.

Kooxda la baxday dowlada Islamka ayaa waxa ay lumiyeen gacan ku hayntii goobo badan oo ku yaalla Ciraaq iyo Suuriya.