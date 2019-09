Shirwaynaha xisbiga Shuuciga ah ee Shiinaha oo billawday

Lahaanshaha sawirka Reuters

Kulanka siyaasadeed ee ugu wayn dalka Shiinaha oo ah shirwaynaha xisbiga Shuuciga ah ayaa ka billawday magaalada Beijing iyadoo ammaanka aad loo adkeeyay.

Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa in kabadan saddex saac khudbad u jeediyay 2,000 oo ergo ah oo isugu timid caasimadda.

Kulankan oo ay albaabada u xiranyihiin ayaa shantii sanaba mar dhaca, waxaana ka soo baxa cidda dalka hogaamin doonta iyo jihada uu qabsan doono.

Xi ayaa hogaanka qabtay 2012kii, waxaana la filayaa in uu wali sii ahaado gudoomiyaha xisbiga.

Shirwaynahan oo sidoo kale lagu jeexo khariiradda lagu hagi doono Shiinaha shanta sano ee soo socota ayaa la filayaa in uu soo gabagaboobo toddobaadka soo socda.

Waxyar ka dib marka uu shirkaasi soo idlaado ayaa la filayaa in la shaaciyo guddiga sare ee ay ka go'do talada dalka ee loo yaqaanno PSC, kaas oo dalka hagi doona.

Madaxweyne Xi intii uu khudbaynayay wuxuu taxay guulihi uu dalku dhawaanahan gaaray isaga oo sheegay "in Shuuciyadda oo adeegsanaysa sifooyinka dambe ee Shiinaha" in ay suurtagalisay "in Shiinuhu uu noqdo dalwayn oo quwadaha adduunka ka mid ah" wuxuuna intaas ku daray in aysan ahayn in dalku uu soo guuriyo siyaaasaddaha arrimaha dibadda ee dalalka kale.

Waxyaabaha kale ee uu soo hadal qaaday waxaa ka mid ahaa