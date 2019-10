Shinzo Abe oo ballanqaaday in uu wax ka qaban doono Kuuriyada Waqooyi

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Shinzo Abe ayaa doorasho wakhtigeedii laga soo hormariyay ku dhawaaqay bishii Sabtembar

Ra'iisulwasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa ballanqaaday "in uu si aan gabasho lahayn wax uga qaban doono" Kuuriyada Waqooyi ka dib markii natiijada hordhaca ah ay muujisay in uu si wanaagsan ugu guulaysatay doorashadii Axaddii dhacday.

Abe ayaa sheegay in u jeedada uu sannadka u soo hormariyay doorashada ay tahay in uu kordhiyo muddo xileedkiisa iyadoo bartanka lagaga jiro tiro "dhibaatooyin ah" oo dalka soo foodsaaray.

Kuwaas oo ay ka mid yihiin halista sii kordhaysa ee kaga imaanaysa Kuuriyada Waqooyi.

Natiijooyinka aan rasmiga ahayn waxay muujinayaan in Abe ay u suuragashay in uu helo aqlabiyad ah saddex meelood laba meel

Arrintan ayaa ahmiyad u leh doonitaankiisa ku aadan in uu isbadal ku sameey dastuurka dalkaas ee la qoray 1947, kaas oo ay qoritaankiisa galaangal ku lahaayeen Maraykanka oo qabsaday, qodobka 9-aad ee dasturka Japan na wuxuu ka soo horjeedaa in dalku uu dagaal galo.

Japan ayaa ciidammadeeda u haysatay in dalka difaacaan oo kali ah, balse Abe ayaa wakhti dheer si cad u sheegayay in uu rajaynayo in meesha uu ka saaro qodobkaas.

Wuxuuna sheegay in uu taageero badan uga raadin doono dadka, isbadalka dastuurka dalka.