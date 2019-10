Ra'iisulwasaaraha Lubnaan "iscasilaadda waxaa ku qasbay Sacuudiga"

Lahaanshaha sawirka AFP/GETTY IMAGES Image caption Sacad al-Xariri ayaa Sabtidii is casilay isaga oo Sacuudiga ku sugan

Hogaamiyaha ururka Shiicada ah ee Xisbullah ee fadhigiisu yahay Lubnaan ayaa sheegay in Sacuudigu uu ra'iisulwasaaraha Lubnaan ku qasbay in uu is casilo.

Sacad al Xariiri ayaa isku casilay khubad laga baahiyay telefishin isaga oo ku sugan Sacuudiga Sabtidii, isaga oo cambaareeyay Xisbullah iyo Iiraanta taageerta isaga oo sheegay in uu lafihiisa u cabsaday

Laakiin Xasan Nasrallah oo hogaamiyaha Xisbullah ayaa sheegay in Sacuudigu ay is casilaadda u go'aamiyeen.

Laakiin masuuliyiinta Sacuudigu way beeniyeen arrintaas.

"Ma doonaynin, mana rajaynaynin, iscalisaadiisuna go'aan uu gaaray ma ahayn, ayuu yiri Sheekh Nasrallah oo khudbad ka jeediyay telefeshinka.

Wuxuu su'aal galiyay in Sacad uu awood u lahaa in uu Sacuudiga ka soo laabto, laakiin dhanka kale wuxuu ku baaqay in la is dajiyo iyadoo laga cabsi qabo in rabshado ay ka billawdaan Lubnaan.

Arrin taas ka duwanna milatarigu waxay sheegeen in aysan arag wax shirqool ah oo lagu diyaariyay dalka gudihiisa, inkastoo uu ra'iisulwasaare Sacad sheegay in uu ka baqay in shirqool lagu dilo.