Xeer ilaaliyaha guud oo dalbaday in 2 xildhibaan xasaanadda laga qaado

Image caption Xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya, Axmed Cali Daahir

Xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya, Axmed Cali Daahir, ayaa sheegay inuu baarlamaanka ka dalbaday in xasaanadda laga qaado laba xildhibaan si loogu sameeyo "baaritaan qaran dumisnimo".

Xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in uu baarlamaanka u gudbiyey qoraal uu ku dalbanayo in xasaanadda laga qaado xildhibaan Xasan Macallin Maxamuud iyo xildhibaan Cabdisaabir Nuur Shuuriye, si loogu soo oogo dacwado uu xeer ilaaliyuhu sheegay in "caddaymahooda iyo baaritaankooda uu dhamaystiran yahay".

Wuxuu xeer ilaaliyaha ku eedeeyey xildhibaannadaas inay ku tunteen sharciga oo ay dalal shisheeye ka soo qaateen lacag lagu duminayo "qaranka Soomaaliyeed".

Hadalka xeer ilaaliyaha waxaa ku jiray in uu faray hay'adaha xoojinta sharciga in ay shaqadooda qabsadaan, hase yeeshee ma cadda sida ay taasi u meel mari karto ayadoo uusan baarlamaanku arrinta xasaanad ka qaadidda xildhibaannada la eedeeyey go'aan ka gaarin.

Waa markii ugu horraysay ee dalab xasaanad ka qaadid ah ay xeer ilaalinta u gudbiso baarlamaanka.