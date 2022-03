Sare u kaca iyo hoos u dhaca Sanbaloolshe

Wuxuu xilligaasi sheegay: "Anigoo af duubaaya dowladda, waxaan jeclaan lahaa in xitaa madaxda sare aysan ka hadlin arrinkaas".

Awooddii Sanbaloolshe

Islamarkii bishii April, 2017kii loo magacaabay agaasimaha hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ee NISA, waxa uu la yimid qorshe loogu magac daray 'Xasilinta Caasimadda', waxaana la dhisay ciidammo isku dhaf ah oo loogu talagalay in ay sugaan amniga caasimadda.

Waxaa Muqdisho laga mamnuucay hubka, iyada oo dadka hubeysan lagu wargaliyay in ay hubkooda dowladda kusoo wareejiyaan, balse wuxuu ahaa go'aan uu ka dhashay buuq badan, loona fasirtay in hub ka dhigis la samaynayo iyada oo aanan la heynin wax damaanad ah oo lagu sugayo amniga dadkii hubka laga qaaday..

Sanbaloolshe waxa uu ahaa nin xitaa ka cod dheer wasiirka isaga ka daraja sareeya, markastana saxaafadda ka hadla isaga oo bixinaya amaro kulkulul, waxaana ka mid ahaa in xitaa uu mar xildhibaano uga digay in xasaanadda laga qaadi karo.

Mar la weeydiiyay sababta arrimaha NISA had iyo jeer loogu faaqido saxaafadda ayaa waxa uu sheegay "in NISA ay isugu jirto Sirdoon iyo Amni, wixii sir ahna ay dowladda u qarsanyihiin, wixii amni ahna ay tahay in bulshada ay markasta ka qeybqaadato".