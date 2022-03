Halkee Trump ku dhuuman karaa haddii uu dhoco weerar nuyuukleer?

12 Febraayo 2018

Sida uu sheegayo ninka lagu magacaabo Robert Darling oo ka tirsan ciidammada Maraykanka, muddo saacado ahna ku qaatay godka Aqalka Cad weeraradii dhacay 2001-dii, waxaa jira dad yar oo loo ogolyahay in ay godkaasi galaan, loona arko in ay muhiim yihiin.

Daraasad ay Maraykanka sameeyeen ayaa waxaa lagu ogaaday in boqolkiiba 30% dadkii ku dhintay weerarkii nuyuukleerka ee Maraykanka ku qaaday magaalada Nagasaki ee Japan in ay badbaadi lahaayeen haddii ay heli lahaayeen meel gabbaad ah, sidaasi darteed dadka Maraykanka waxaa lagula taliyaa in ay samaystaan gabbaad dhulka hoostiisa ah.