Suuqa ugu wayn Soomaaliya oo maalintii labaad xiran

Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan Suuqa Bakaaraha oo xiran

Waxaa maalintii labaad xiran Suuqa wayn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Arrintan ayaa ka dambeysay markii ay ganacsatada sheegeen in dowladda ay ku soo rogtay canshuur aysan ka bixi karin.

Ganacsatada ayaa ku doodaysa in canshuurta iibka ay tahay in la qaado marka wax la kala iibsado oo badeecooyiinka la gado.

Balse dowladda Soomaaliya ayaa dhankeeda sheegtay in canshuurta iibka ay tahay in la qaado marka ay badeecooyiinka dekadda ay ka soo degaan.

Murankan ayaa horrey u saameeyay badeecooyiinkii ka soo degi jiray dekadda magaalada Muqdisho oo gaabis uu ku yimid.

Xasan Mire Dhiif oo ah gudoomiyaha ganacsatada suuqa Bakaaraha ayaa sheegay in dowladda ay ku qaldantahay in ay canshuurta iibka ay ka qaado alaab aan la iibin.

"Canshuuraha waxay kala leeyihiin canshuur bad iyo mid barri, midda badda waa in meeshseeda lagu qaadaa , canshuurta iibka sideeda ba waa canshuur qofka ugu dambeeya ee shayga laga gado ku dhacda ," ayuu yiri Mr Dhiif.

Balse wasiirka maaliyada ee Soomaaliya Dr Cabdi Raxmaan Ducaale Beyle oo BBC ay arrintan wax ka waydiisay ayaa ku dooday in gacansatada ay diidan yahiin bixinta canshuurta.

Wasiirka ayaa intaa ku daray in daruufo jiro awgeed ay dowladda ku qasabtay in canshuurta ay ku qaado dekadda.

"Ma diidanin ayay leeyihiin laakiin way diidan yihiin,ma run mise been? In ay canshuurta bixiyaan weeyaan,qof waliba wixii xaq loogu leeyahay waa in uu bixiyaa ," ayuu yiri wasiir Beyle.

Muranka u dhexeeya ganacsatada iyo dowladda oo ugu dambayntii sababay in uu xirmo suuqa Bakaaraha ayaa waxa uu saamayn ku yeeshay kumannanka qof ee noolaal maalmeedkooda u soo raadsan jiray suuqaas Bakaaraha.

Suuqa Bakaaraha ayaa ah suuqa ugu wayn dalka Soomaaliya' mana cadda ilaa iyo imika inta uu sii xirnaan doono suuqaasi.

Wadahadalo u dhexeeyay dowladda iyo ganacsatada suuqa ayaa ku guuldarro ku soo dhamaaday.