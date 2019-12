K/Waqooyi oo Mareykanka ku eedeeysay sii hurinta xiisada gacanka Kuuriya

Lahaanshaha sawirka AFP/GETTY IMAGES Image caption Gen Kim (dhexda ) ayaa ah nin si wayn looga yaqaano Kuuriyada Koonfureed

Kuuriyada Waqooyi ayaa Mareykanka ku eedeeysay in uu isku dayayo in uu minjaxaabiyo dadaalka lagu doonayo in lagu hagaajiyo xiriirka labada Kuuriya.

Wakaaladda wararka Pyongyang ayaa sheegtay in maamulka madaxwayne Trump ay sare u sii qaadeen khatarta dagaalka ak dhaca gacanka Kuuriya ka dib markii ay cunaqabayn cusub ay soo rogeen.

Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in xannibaad waliba oo ay Mareykanka soo rogaan ay u arki doonaan tillaabo dagaal.

Xukuumadda Washinton ayaa jimcihiii ku dhawaaqday cunaqabatayn cusub oo lagu soo rogay Kuuriyada waqooyi.

Cunaqabataynadan cusub ayaa waxa ay Mareykanka sheegeen in looga gol leeyahay in Kuuriyada waqooyi lagu qasbo in ay ka talabaxdo barnaamijkeeda Niyukleerka.

Labada Kuuriya ayaa muddooyiinkii ugu dambeeyay isaga soo dhawaaday intii hore.

Dhanka kale Ergo ka socota Kuuriyada Waqooyi ayaa imika ka sugan Pyeongchang halkaasi oo ay uga qayb galayaan xiritaanka ciyaaraha Olambikada.

Gen Kim Yong-chol oo ah Genaraal horey loogu eedeeyay dilka 46 ka tirsan ciidamada badda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa kulan la yeeshay madaxwaynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in.