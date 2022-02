Su'aalaha aan badanaa la iswaydiinin ee madaxweyne Putin

Inkastoo wax badan laga yaqaanno hogaamiyaha Ruushka, haddana waxaa jira waxyaabo badan oo ay dadku rabaan in ay ka sii ogaadaan.

Tijaabo ahaan ayaan dhawr su'aalood oo Putin ku saabsan ugu qornay Google, si aan u fiirino bal waxa uu talo ahaan noogu soo bandhigo. waxaana go'aansanay in aan idiinka jawaabno kuwa aan inta badan la soo hadal qaadin.

Maya, inta aan ka warqabno. Isaga iyo xaaskiisii ay 30ka sano is qabeen ee Lyudmila waxay furiinkooda shaaciyeen bishii Juunyo ee 2013kii. Inta aysan ku dhawaaqinna dhif iyo naadir ayay ahayd in meel fagaare ah lagu wada arko muddo billooyin ah.

Waxaa jira warar la isla dhexmaray oo sheegaya in Putin uu shukaansado Alina Kabaeva oo siyaasiyad ah horayna ciyaaraha fudud uga soo qaybqaadatay, laakiin ma jiraan wax tilmaamaya in wararkaasi ay run yihiin.

Laakiin labo sano ka hor masuul waaxda maaliyadda ee Maraykanka ka tirsanaa ayaa BBC-da u sheegay in Putin uu yahay nin musuqmaasuq ah, uuna sannado badan qarinayay hantidiisa.

"Waxaan aragnay in uu saaxiibbadii iyo dadka ay isu dhaw yihiin uu maalqabeen ka dhigo isaga oo adeegsanaya hantida dawladda, kuwa uusan saaxiibbadii u arkinna uu faquuqo," ayuu yiri Adam Szubin.

Sikastaba ha ahaatee qoraal aan rasmi ahayn oo CIA-du leedahay ayaa 2007dii sheegay in hantida shaqsiga ah ee Putin ay ku dhawdahay 40 bilyan oo doolar, qof wax falanqeeya oo naqdiya Donald Trump ayaa sheegay 2012kii in laga yaabo in hantidiisu ay gaartay 70 bilyan, taas oo ka dhigi lahayn ninka ugu taajirsan adduunka.