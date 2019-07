Fadeexadda Facebook oo saamaysay 87 milyan

Lahaanshaha sawirka Reuters

Shirkadda Facebook ayaa rumaysan in shirkadda Cambridge Analytica ay si aan munaasab ahayn u adeegsatay macluumaadka 87 milyan oo ciwaanno Facebook, taas oo aad ooga badan tiradii markii hore la shaaciyay.

BBC-da ayaa loo sheegay in 1.1 milyan oo tiradaas ka mid ah ay ku nool yihiin UK.

Markii hore waxaa la soo xigtay 50 milyan oo uu dusiyay Christopher Wylie.

Madaxa shirkadda ay bulshadu ku xiriirto ee Facebook, Mark Zuckerberg ayaa sheegay "in ay caddahay in ay ahayd in shirkaddu aysamayso dadaal ka badan midka ay hadda samaysay, ayna tallaabo qaadi doonaan hadda.

Isaga oo shir jaraa'id qabtay ayuu sheegay in ay markii hore ka soo qaadeen in haddii Facebook uu dadka siiyo ogolaansho in markaas masuuliyadda ugu wayn ee sida ay u isticmaalayaan ay iyagu qaadi doonaan.

Laakiin wuxuu sheegay "in ay khalad ahayd" in ay aragtidaas gaaban qaataan.

"Marka la fiiro waxaan maanta ognahay … waxay ila tahay waxaan fahamsannahay in aan u baahanahay in aan aragti dheer ka qaadano masuuliyaddanada," ayuu yiri.

"Waxyaabo cusub ma samayn doono, laakiin waxaan u baahannahay in aan qaadanno masuuliyad buuxda marka ay timaaddo dadka siyaabaha kale u adeegsada Facebook.

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Zuckerberg ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in baaritaan gudaha ah oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen dhibaatooyin cusub, iyada oo lagu xadgubbay habka dadka u ogolaad in dadka Facebook-ga iska dhexraadinaya ay meesha baaritaanka ku qoraan email-ka ama taleefanka qofka ay raadinayaan

Baaritaankaas ayaana lagu ogaaday in dad badan xogtooda ciwaannadooda iyo taleefannadii meelaha kale laga helay la isku xiriiriyay.

Facebook hadda wuu joojiyay baaritaankii taleefannada iyo email-lada la adeegsanayay.