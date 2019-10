Agoonta Turkiga ee ku xanniban Ciraaq

Lahaanshaha sawirka . Image caption Caruurta Ummugulsum ay Habaryarta u tahay iyo caruur kale oo ku jira xarunta agoonta ee Baqdaad

Markii dagaalyahanada Turkiga u dhashay ay ku biireen kooxda la baxday dowladda Islamka ee IS ee Ciraaq iyo Suuriya ayaa qaar badan oo ka mid ah waxa ay qoysaskooda geeyeen halkaasi.

Iyada oo kooxda IS laga saaray magaalooyiinka dalka Ciraaq ayaa waxa ay imika xukuumadda la daalaa dhacaysaa waxa laga yeelayo boqolaal ah xaasaskii iyo agoontii ay ka tageen kooxda IS, waxaa sidaasi qoray wariyaha BBC Selin Girit.

"Waxa aan ogahay ayaa waxa ay tahay in goob agoonta loogu talagalay ay Baqdaad ku taallo," waxaa sidaasi sheegtay Ummugulsum, oo ka hadlaysa gabar ay habaryar u tahay.

Mar waliba oo ay soo saarto sawir la qaaday waqti ay faraxsanaayeen waa mid dareenkeeda taabanaya oo argagax leh.

Gabdhahani oo ay da'doodu tahay 12 iyo 9 jir ,ayaa imika agoon ah.

Waalidiintooda ayaa ka tagay Turkiga si ay ugu biiraan kooxda la baxday dowladda Islamka ee suuriya.

Aabahood waxaa lagu dilay magaaladda Raqqa ee dalka Suuriya.

Hooyadood waxaa lagu dilay weerar Bambaano oo ka dhacay magaalada Tal Afar kaasi oo ay labada cunug ay ka badbaadeen.

Waxa kali ah ee u haray oo u nool waa ayeeydood hooyo, balse waxa ay u qaban karto ayaa iska yar maadaama ay ku jirto xabsi ku yaalla magaalada Baqdaad.

Maadaama aysan jirin meel ay aadaan amaba uusan jirin qof qaraabo ah oo daryeela ayaa waxaa la geeyay xarun agoonta lagu xannaaneeyo oo ku taalla magaalada Baqdaad, halkaasi oo ay imika ku nool yihin.

Habaryartood ayaa ogaatay goobta ay ku sugan yihiin bilooyiin ka dib.

"Marka aan aado suuqa islamarkana aan arko dharka gabdhaha yaryar, waxa aan dareemaa xanuun," ayay tiri Ummugulsum.

"Waxa aan wali hayaa dharkii ay ka tageen markii ay Suuriya aadayeen.

"Waan hayaa sawiradooda , balse ma eegi karo, waan jaleecaa marka aan u xiiso ka dib inta aan iska dhigo ayaan ooyaa." Ayay intaa ku dartay.

Xarunta agoonta ee ku taalla Baqdaad 15 kale oo caruur ayaa sugaya in qoysaskooda ku sugan Turkiga dib loogu celiyo.

Geedi socodka caruurtani dib loogu celinayo ayaa mar hore la bilaabay sida uu BBC u sheegay sargaal ka tirsan wasaarada arrimaha dibadda.

Balse waalidiintooda ayaa waxaa ka sii dhamaanaya dulqaadka.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Tal Afar ayaa kooxda IS laga qabsaday bishii August

Bishii December, wiil 7 jir ah oo u dhashay Turkiga islamarkana uu aabihii geeyay Ciraaq ayaa dib loogu celiyay Turkiga ka dib dadaal dheer oo ay arrintaasi u galeen dowladda iyo laanta sirdoonka.

Dowladda ayaa sheegtayb in aabihii lagu dilay Ciraaq isaga oo u dagaalamaya kooxda IS.

Ka dib 4 bilood oo ah wadaxaajood dublamaasiyadeed ayaa waxa ugu dambayntii wiilkani uu la kulmay Hooyadii.

"Aad ayaan ugu faraxsanahay in uu hooyadii dib ula midoobay, balse waxa aan doonaynaa in sidoo kale aan la kulano gabdhaheena," ayay tiri Ummugulsum.

"Waa cunug , sidoo kale gabdhaheenu waa caruur, ayay intaa ku dartay.

Maalmo ay murugo badan.

Markii ay ciidamada Ciraaq ka qabsadeen IS magaalada Tal Afar bishii August 2017, ku dhawaad 1,700 oo ah haween ajaaniib ah iyo caruur ayaa isu soo dhiibay dowladda.

Dowladda Ciraaq waxa ay dadkan ku tilmaamtay "qoysaskii kooxda la baxday dowladda Islamka".

Haweenkan ayaa waxa ku jira kuwa u dhashay Jarmalka , Faransiiska iyo Ruushka , waxaana lagu eedeeyay in ay taageerayeen IS ayna wajihi doonaan xabsiyo adag.

Sida uu dhigayo sharciga ka hortaga argagixisada dalka Ciraaq dadka lagu helo in ay gacan siiyeen argagixisada ayaa waxa ay wajihi karaan xukun dil ah xitaa haddii aysan iyagu samayn fal argagixiso.

Balse hay'adha u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaa cambaareeyay arrintan, waxa ayna hay'da Human Rights Watch ay sheegtay in qaar badan oo ka mid ah kiisaskani aan wax cadeymo ah loo hayn.

Xabsiyada ku yaalla Baqdaad waxaa la rumaysan yahay in ay ku jiraan in ka badan 300 oo haween ah iyo 600 oo caruur ah oo u dhalatay Turkiga.

Ugu yaraan 50 haween ah ayaa xukun dil ah lagu xukumay, halka 18 kale xabsi daa'in lagu xukumay.

Lahaanshaha sawirka . Image caption Gabadha ay Eedada u tahay Faadumo iyo labadeeda wiil - tlabada wiil ayaa lagu dilay weerar ka dhacay Tal Afar

Faduma waa 32 jir gabar ay Eedo u tahay ayaa ku xiran xabsi ku yaalla magaalada Baqdaad , waxaana xabsiga kula jira laba cunug oo ay dhashay.

"Anaga maalin waliba waa mid murago badan , gabdha aan Eedada u ahay ma nooshahay mise way dhimatay? Caruurteeda se halkey ku dambeeyeen?," ayay tiri.

Waxa ay faadumo intaa ku dartay in gabadha ay Eedada u tahay uu ninkeeda ku qasbay in Suuriya ay aado ka dib markii uu uga hanjabay in uu afduubi doono.

Ninkeeda ayaa lagu dilay dalka Suuriya, waxaana laba wiil oo ay dhaleen lagu dilay weerar ka dhacay Tal Afar bilooyiin ka dib.