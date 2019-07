Iimaaraadka oo sheegay inuu Berbera kala heshiiyey dawladdii hore ee Soomaaliya

Image caption Xiriirka labada dawladood meel xun ayuu marayaa

Iimaaraadka carabta oo cilaaqaadka kala dhaxeeya dawladda Soomaaliya uu sii darsanayey ayaa markii ugu horreeyey ka hadlay halka uu ka taagan yahay xiriirkaas, tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu joojiyay barnaamijyadii uu ka waday Soomaaliya.

Wuxuu sheegay in heshiiska Berbera uu kala hadlay dawladdii ka horraysay tan hadda ka jirta Soomaaliya.

Wasiiru-dawlaha arrimaha dibadda ee isu tagga Iimaaraadka carabta, anwar Maxamed Qarqaash, oo u warramay laanta afka carabiga ee BBC ayaa sheegay inay aqoonsan yihiin midnimada Soomaaliya.

"Arrinta dekedda Berbera waxay ku dhacday isfahan cad oo aan la yeelannay dawladihii hore ee Soomaaliya, waxayna ahaayeen kuwo cadcad. Innaga qunsuliyad kuma lihin Somaliland, safaaradna kuma lihin Somaliland, xiriirna lama lihin. Waxaan kaalin fududayn ah ku lahayn in aan kulamo u qabanno madaxda Soomaalida. Waxay ku kulmeen Dubai iyo Abu Dhabi. Kaalinteennu waxay ku koobnayd fududayn. Is fahannadu waxay ku qotomeen haddii aan aqoonsannahay siyaasadda Soomaali mid ah inaysan anaga reebaynin dhinacyada horumarinta, gargaarka iyo kaalmada in aan Somaliland ka samayno". ayuu yiri.

Anwar Maxamed Qarqaash wuxuu ugu baaqay dawladda Soomaaliya inay arrinka khilaafka ka gasho wadahadal furan oo aan lagu qaban "qol xiran".

"Haddii qof ku kaalmaynayey 20 -25 sano ay wax idin dhex maraan waa in aad kala hadashaa. Ma aha in aad qabsato 47 askari oo iimaaraadka u dhashay oo ciidamada tababaraya, oo ku dhawaad 10 Malyan oo Doollar oo ah wixii ku baxayey ciidan badan oo Soomaali ah siday, oo go'aankaas inta aad qaadatay aad tiraahdo arrinta waxaan ku xallinaynaa qol xiran. Maya, maya, sidaasi hawsha kuma dhamaanayso. Waa in arrintu cadaataa" ayuu yiri wasiiru dawlaha arrimaha dibadda ee Iimaaraadka Carabta.

Xiriirka labada dhinac ayaa sii xumaanayey taniyo markii todobaadkii hore ay dawladda Soomaaliya la wareegtay lacag 10 malyan oo Doollar ku dhow oo la sheegay in lagu qabatay garoonka dayaaradaha ee Muqdisho.

Sidoo kale tababareyaal milateri ayaa muddo ku xannibnaa garoonka dayaaradaha ee Boosaaso, kuwaasoo markii dambe loo ogolaaday inay ka dhoofaan.

Hadal uu soo saaray Iimaaraadka carabta ayuu ku sheegay inuu joojiyey hawlihii uu ka waday Soomaaliya, waxaana billowday dhaqdhaqaaqyo uu qalab kaga qaadanayo xerada tababarka milateriga ee Jen. Gordon.

Waxaa kale oo Iimaaraadka carabtu uu joojiyey hawlihii uu ka waday isbitaalka Sheekh Saayid ee magaalada Muqdisho.