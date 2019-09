Jaamacad Shiinaha ku taalla oo qabatay tartan bam tuurid ah

Lahaanshaha sawirka WIKIMEDIA COMMONS Image caption Jaamacadda ayaa rabta in ay ardaydu warammada dhigaan miino gacmeedkana qaataan

Jaamacad ku taalla dalka Shiinaha ayaa maalinta ciyaaraha oo sannadle ah ku soo dartay tartanka bam tuuridda, sida ay wararku sheegayaan.

Wargayska China Youth Daily ayaa ku warramay in jaamacadda North University of China oo ku taalla magaalada Taiyuan ay ciyaaraha fudud ku soo dartay tuuridda bam culayskiisu yahay nus kiilo, arrintaasina ay dhacday bishii May.

Li Jiangxi oo ka mid ah macalimiinta jaamacadda ayaa sheegtay in ay markii hore ardaydu diideen in ay ka qaybqaataan tartankaas ciyaaraha sannadlaha ah lagu soo kordhiyay, ayna markaas u faahfaahiyeen.

Si kastaba ha ahaatee markii ay jaamacaddu go'aansatay in tartankaas ay ku soo kordhiso bam gacmeed, "Ardayda ayaa markaas ka dib ku soo qulqulay isu diiwaan galinta tartankaas" ayay tiri Li, waxayna intaas ku sii dartay "qaarkood way soo daaheen sidaas daraadeedna kama aysan qaybqaadanin; waxayna u muuqdeen in ay ka xumaadeen".

Wargaysku wuxuu ku warramay in fikraddan ay ka timid arday lagu magacaabo Wu Jianhang, kaas oo maamulka ku u sheegay tartankan cusub.

"Wuxuu saxafiyiinta u sheegay in uu jecel yahay waxyaabaha la tuuro, isla markaasna uu sannadkii hore ka waayay tartan wax tuuritaan ah, sida uu ku warramay China Youth Daily.

Global Times ayaa sheegay in ay ardaydu tuurayeen bam uu jarmalku adeegsan jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka ama bam ul ku jirto oo markii dambe Shiinuhu sancaystay.

Jaamacadda ayaa sheegtay in ay rajaynayso in ay sii wado tartankan sannadaha soo socda, isla markaasna aysan uga jeedin isa soo caan bixin ee ay ka tahay in aan la illoobin taariikhda jaamacadda.

Markii koobaad ee la aasaasay jaamacaddan North University of China sannadkii 1941dii waxaa la dhihi jiray Taihang Industrial School, waxayna xarun u ahayd ciidammada xoraynta ee PLA si ay u hormariyaan hubka dadkana ugu tababaraan.