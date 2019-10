Ma dulqaadkaa ka sii dhamanaya milatariga Madagascar?

Lahaanshaha sawirka AFP

Wasiirka gaashaan dhigga ee Madagascar iyo madaxa laamaha ammaanka ayaa ku baaqay in dawladda iyo mucaaradku ay xalliyaan xiisadda siyaasadeed ee ka taagan jasiiraddaas.

Xildhibaannada mucaaradka ah iyo taageerayaashooda ayaa ku baaqaya in uu is casilo madaxweyne Hery Rajaonarimampianina, iyaga oo ku eedaynaya in uu isbadal ku samaynayo shuruucda doorashada si uu danahiisa u fushado.

Doorasho ayaa ka dhici doonta Madagascar qaybaha dambe ee sannadkan.

Laamaha amaanka oo soo saaray bayaan kulul ayaa ugu baaqay dhinacyada iska soo horjeedo inay qaadaan masuuliyadda ficillada ay sameynayaan ayna si degdeg ah xal u gaaraan.

laamaha amaanku waxa ay shacabka Madagascar ugu baaqeen in aysan ogolaanin in siyaasiyiintu ay ka aqli badiyaan.

Mudaaharaadyadii dhacay labadii toddobaad ee u dambeeyay ayaa qayb ka ahaa xiisad siyaasadeed oo ka taagnayd jasiiraddaas.

Waxayna u muuqataa in dulqaadku uu ka sii dhamaanayo milatariga, dalkaas ayaana lagu yaqaanaa in milatarigu uu awoodda maroorsado ama inqilaab sameeyo.

Ilaa iyo hadda labo ruux ayaa dhimatay ka dib markii ay ciidammadu rasaas ku fureen dad mudaaharaad dhigayay maalintii koobaad ee ay dibadbaxyadu billawdeen.

Qaramada Midoobay ayaa ergay u diray Madagascar si uu gacan uga gaysto xallinta xiisadda taagan.

Warka ka soo baxay milatariguna wuxuu muujinayaa in wakhtigu uu ku socdo siyaasiyiinta.