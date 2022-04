Lix quraafaad oo dadka qaar ay Ramadaanka ka aaminsan yihiin

'Ilkaha oo aad cadeysato waxa uu burinayaa soonka"

Xassan ayaa sheegay in dadka qaar ay si khaldan u aaminsan yihiin in dhadhanka cadeyga uu qofka ku rumaysanayo ay ku filan tahay in uu soonka ka buro.