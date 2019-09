Amiir Harry iyo Meghan oo is aroosay

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Harry iyo Meghan

Waxaan si rasmi ah oo ah sidii loogu talogalay u dhacay arooskii la wada sugayay ee amiirka boqoryootada Ingiriiska Amiir Harry iyo gabadha uu calmaday ee Meghan Markle oo ah gabadh madoow iyo caddaan ay iska dhaleen oo u dhalatay dalka Maraykanka.

Arooska ayaa waxa uu ka dhacay kaniisad ku taala magaalada Windsor, halkaas oo ay goobjoog ka ahaayeen xubnaha labada qoys ee lammaanaha is guursanayay, oo ay ka ahayd boqorada Ingiriiska iyo Meghan hooyadeed Doria Ragland.

Illaa 600 qof oo la marti sharaf ah oo ay ka midyihiin dad caan ah ayaa sidoo kale goobjoog ka ahaa arooska.

Harry waxaa minxiis u ahaa walaalkiis ka weyn William, halka gabadha ay minxiis u ahaayeen gabdho yaryar oo lasoo xulay, kuwaas oo faraqyada u hayay cambuurka aroosyada oo ah mid cad oo leh seen dheer oo dabo jiitamaysa.

Hab maamuuska xafladda arooska ayaa ahayd mid aad looga shaqeeyay , iyada oo sidoo kale la keenay kooxo muusiga.

Lammaanaha ayaa gaari-faras ku dhex mari doona magaalada Windsor si ay u salaamaan dadweyne 100 kun dhan oo shaashadaha ka daawanaya, dhoobana dariiqyada magaalada.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Doria Ragland

Sida uu dhaqanka yahay, baadarigii meherka samaynayay ayaa dadkii kasoo qeybgalayaasha weeydiiyay bal in uu jiro qof kasoo horjeeda arooska lammaanaha, oo sheegi kara sabab sharci ahaan aysan isu guursan karin, taas oo jawaabtu ahayd aamusnaan.

Isla su'aashaas ayuu weeydiiyay lammaanaha laftooda in midkoodna uu kasoo horjeedo guurka, ama ay jirto sabab sharci oo diidaysa in ay is guursadaan, taas oo ay aamusnaan uga jawaabeen.

Markii dambe waxa ay lammaanaha isu galiyeen faraantiga astaanta u ah , iyaga oo sidoo kale gacmaha inta is qabsaday , marana loogu duuduubay labada gacmood si wadajir ah, ayaa waxa uu mid kasta sameeyay balanqaad ah in ay daacad isu ahaanayaan noloshooda inta ka dhiman.

Lahaanshaha sawirka PA Image caption Idris Elba iyo xaaskiisa Saabiriin Dhoore oo ah gabadh Soomaali ah iyo waliba Oprah Winfrey

Boqorada Ingiriiska ayaa Amiirka iyo aroosada cusub ku maamuustay darajada ugu saraysa ee boqortooyada, iyada oo u magacoowday amiirka iyo amiiradda degmada Sussex ee Ingiriiska.