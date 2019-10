Hogaamiyayaasha diimaha Kenya oo ku tilmaamay musuqmaasuqa musiibo qaran

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Uhuru Kenyatta

Hogaamiyayaasha diimaha dalka Kenya ayaa ugu baaqay madaxwayne, Uhuru Kenyatta, in uu ku dhawaaqo in heerka musuqmaasuqa ee dalka ka jira uu yahay musiibo qaran.

Hogaamiyayaashani ayaa sheegay in si mudnaanta loo siiyo dagaalka lagula tacaalayo musuqmaasuq loo baahan yahay in lagu dhawaaqo in uu yahay musiibo qaran.

Baadariga lagu magacaabo Martin Kivuva ayaa sheegay in sharciyada imika jira ay cadaatay in aysan ku filnayn in lagu xaliyo waxa uu ugu yeeray kansar galay qayb waliba oo bulshada ka mid ah.

Dad badan oo Kenyan ah ayaa la sheegay in maalin waliba ay la kulmaan falal musuqmaasuq oo ay laaluush bixiyaan.

Dalka Kenya ayaa waxa imika la baarayaa fadeexooyiin dhanka musuqmaasuqa ah.

Ku dhawaad 8 milyan oo doolar ayaa lagu lunsaday fadeexadda la xiriirta lacagaha ururka qaran ee adeega dhalinyarada.

Waa xabsiga la dhigay agaasimihii guud ee laanta qaran ee dhalinyarada dalka Kenya.

Hogaamiyayaashani diimaha ayaa ku baaqay in cafis loo fidiyo qof waliba oo qirta in uu galay dambiyo islamarkana dib ay u bixiyaan lacagihii ay