Sawirka Ra'iisul Wasaare Rooble iyo Qalbi Dhagax: Qiraalkii uu bixiyay ka dib siideyntiisii

Bishii September ee sannadkii 2017-kii, waxaa soo baxday in Qalbi Dhagax oo laga soo qabtay magaalada gaalkacyo, la geeyay Muqdisho, ka dibna lagu wareejiyay Itoobiya oo u qaaday dalkeeda. Waxaana la dhigay Xabsi.

Dawladda Soomaaliya waxay xilligaas ku adkeysatay in dhiibitaanka Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ay ahayd mid loo maray sharciga.

Kullankiisa Ra'iisul Wasaare Rooble ee Nairobi, waxay ka dhigan tahay in markii ugu horreysay uu la kulmay masuul xil sare ka haya dowladda, tan iyo markii la soo daayay.

Dadka u ololeynayay ka dib markii Itoobiya loo dhiibay, waxay dhowr goor dalbadeen in raali gelin laga bixiyo dhacdadaas iyo in ONLF lagu tilmaamay argagixiso.

Soo dhoweyntii Qalbi Dhagax ee Nairobi

Soo deyntii Qalbi Dhagax

Qalbidhagax ayaa intaas ku daray in dadka Soomaaliyeed ay guulaysan doonaan, "waxay ka guulaysan doonaan rag kasta oo cadawgooda iyo xaasidkooda ah, waxay ku guulaysan doonaan Illaahay magaciisa, kartidooda iyo iimaankooda, waxay noqon doonaan umad gaadha aayahooda iyo qiyamka umadooda.

Cabdikariim oo hadalkiisa ku bilaabay in uu yahay muwaadhin Soomaaliyeed ayaa sheegay in wixii ku dhacay ay madda Soomaaliyeed u ahayd maslaxo caam ah oo umadda Soomaaliyeed iisu keento.

Halganka Xornima doonka umadda Soomaaliyeed

Waxa uu u mahadceliyay baarlamaanka Soomaaliya iyo dadka Soomaalida oo si weyn dareenkooda u muujiyay markii ay soo baxday in dowladda Soomaaliya ay Itoobiya u dhiibtay Cabdikariim Qalbi Dhagax.

Qalbidhagax marka la dhiibayey see loola dhaqmay?

Waxa uu intaas ku daray in uu qalbiga u dagay markii uu arkay in 30 milyan oo Soomaali ah ay dareenkooda muujiyeen, kana xumaadeen in isaga la dhiibay.