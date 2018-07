Jarmalka oo 20 Malyan oo Euro ugu deeqay barakacayaasha Afrikada Bari

Image caption Maxbuub Macallin, Xoghayaha fulinta ee IGAD oo shirka ka hadlaya.

Magaalada Jabuuti ayaa lagu soo gabagabeeyey kulan laba maalmood uga socday hay'adaha qaxootiga ee dalalka gobolka iyo urur goboleedka IGAD, kaasoo looga arrinsanayey qaabka loo maamuli doono malaayiin Euro oo dawladda Jarmalku ay ku deeqday.

Lacagta ayaa lagu tilmaamay inay tahay mid wax loogu qaban doono dadka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha dalalka gobolka, kuwa aan xeryo ku jirin ee magaalooyinka ku nool, iyo kuwa sii gudbaya.

Sida uu sheegay xoghayaha fulinta ee IGAD, Maxbuub Macallin, lacagtaas ayaa noqon doonta sanduuq dhaqaale oo billow u noqda in deeqo kale lagu biiriyo.

Image caption Lacagta ayaa billow u noqon doonto sanduuq dhaqaale oo lacago kale lagu biirin doono

"Waxaan niri 20 malyan shaqada noo taalla kuma filna. Waa in mashruuc weyn la furo. Waxaan ku heshiinnay in laga dhigo sanduuq dhaqaale oo 20ka malyan ee ugu horraysa ay gasho, laakinse aan u furno in kaalmo badan lagu dari karo" ayuu yiri Maxbuub.

Wuxuu intaa sii raaciyey "dalalka IGAD xubnaha ka ah waan kala heshiinnay sidii loo hirgalin lahaa qorshahan".

Dalalka xubnaha ka ah IGAD ayaa soo dalban doona sida uu qorshuhu yahay mashaariic ay lacagtaas ku kharash garayn doonaan.

Waa kulankii labaad ee looga hadlayo qaxootiga iyo muhaajiriinta gobolka, waxaana ka horreeyey kulan laba bilood ka hor ka dhacay Nairobi.