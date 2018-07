Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Kylie Jenner waxa ay leedahay shirkad qalabka is qurxinta dumarka

Majaladda Forbes ee ka faaloota hodantinimada dadka adduunka ayaa todobaadkan dad badan ka yaabisay, kadib markii ay tabisay in gabadha xagga baraha bulshada caanka ku ah Kylie Jenner ay ka mid noqotay dadka bilyan-dheerka ah, ee waliba iyagu tabcaday hantida.

Dhibka jira ayaa waxa uu yahay in gabadhan ay markii horeba ka dhalatay qoys taajiriin ah, waana taas sababta dadka ula yaabayaan sheekadashada Forbes.

Balse sidaas oo ay tahay dadka bilyan dheerka ah waaba yaryihiin adduunka, xaqiiqdiina dadka haysta wax ka badan $500 milyan oo doolar waxa ay dhanyihiin 5,700 qof. Dadka sida dhabta ah bilyan-dheerka u ah aad ayay uga sii yaryihiin tiradaas.

Haddaba sidee Bilyan-dheer lagu noqdaa?

1. Biloow shirkad aad leedahay

Marka la eego dadka kaalmaha koowaad kaga jira diiwaanka dadka bilyan-dheerka ah, waxaa ka mid ah kuwa leh shirkadaha waaweyn sida Jeff Bezos oo leh shirkadda Amazon, Mark Zuckerberg oo leh Facebool iyo Jack Ma oo leh shirkadda Ali Baba.

Inkasta oo sifada lagu saleeyo qofka loo aqoonsanayo in uu isaga lacagta tabcaday ay iska adagtahay, haddane waxaa muuqata in dadka shirkadaha waaweyn madaxda ka noqda ay jirto sabab loogu fisho in ay lacag badan helaan, sababta oo ah mushaarka ay qaataan ayaa aad u badan, waxaana la sheegay in qofkii uu qaato 361 jeer wax ka badan inta uu qaato qofka shaqaalaha caadiga ah.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Jeff Bezos, ayaa kaalinta koowaad ka galay dadka bilyan-dheerka ah ee sanadka 2018-ka.

2. Lacag dhaxal ah

Meel ka mid ah marka saddex meel loo dhigo dadka ku jira diiwaanka majaladda Forbes ee bilyan-dheerka ah, waa kuwa lacago ka dhaxlay reerahooda.

Waxaa ka mid ah 7 qof oo ka tirsan qoyska Walton, kuwaas oo dhaxlay shirkadda Walmart, iyo xubnaha qoyska Francoise Bettencourt-Meyers kuwaas oo dhaxlay shirkadda agabka dumarka ee L'Oreal.

Waxaa jira sababo dadkan ka dhigaya hormuudka hantiilayaasha, waxaase ugu muhiimsan sababta ah in aysan bixinin canshuur badan, waaba haddii la canshuuree. Daraasad la sameeyayna waxaa lagu sheegay in boqolkiiba 25% ama 30% canshuuradaha lala dhuunto adduunka ay mas'uul ka yihiin dadka tirada yar ee hantiilayaasha ah.

3. Noqo dalaal maaliyadeed

140 ka mid ah dadka soo galay diiwaanka Forbes ee Bilyan-dheerka ah ayaa ah dad shaqadoodu tahay dalaaliinta maaliyaadeed, kuwaas oo dad iyo shirkado lacago ay ka qaadeen meelo kala duwan ku maalgaliya, kadibna macaash tirobadan ka sameeya.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Abigail Johnson, waxa ay madax ka tahay shirkadda maareynta maaliyadda ee Fidelity Investments, waxa ay ka tahay 250 dumarka ah ee soo galay diiwaanka Forbes.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Jack Ma waa ninka Shiinaha ugu taajirsan

4. Haka walwalin in aad shuruucda raacdid

Dadka taajiriinta ah waa kuwa had iyo jeer ay is qabtaan sharciga, waxaana ka mid ah Bill Gates oo sanadkii 1990-kii dowladda Maraykanka ay kusoo oogtay dacwad la xiriirta in uu ku dhaqmay ficilo sharci darro ah oo ka dhan ah xeerka tartanka xalaasha ah.

Sidoo kale Midoowga Yurub ayaa mar ganaax badan ka qaaday Bill Gates.

Mise ahan kaligiis, waxaa jira bilyan-dheero badan, kuwaas oo siyaabo kala duwan sharciga u jabiyay, iyaga oo lacago aad u badan ku sameeyay sidaas.