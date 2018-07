Baarlamaanka Somaliland oo ka doodi doono qoondada dumarka ee baarlamaanka

Baarlamaanka Jamhuuriyada iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland, ayaa qodobbada horyaal kal fadhigiisa hadda waxa ka mid ah xeerka doorashooyinka oo ay ku jiraan in haweenka iyo dadka laga tirada badanyahay kuraas gooni ah loo qoondeeyo.

Haddaba gabadha keliya ee ku jirta baarlamaanka Somaliland, Xildhibaanad Baar Saciid Faarax, ayaa soo dhoweysay qoondadaasi golaha wasiiradu dhowaan soo jeediyeen in haweenka loo gooyo, laakiinse bay tidhi waa in la caddeeyaa in loo baahanyahay marka hore in mar ka hore wax laga bedelo qodobada distoorka qaarkood.

Baar Saciid waxay ugu xarunta baarlamaanka ugu warantay weriyaha BBC-da, Axmed Saciid Cige.