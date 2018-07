Lahaanshaha sawirka CBS Image caption Walter ayaa ilmeeyay markii gaariga cusub lagu wareejiyay

Nin ku sugan dalka Maraykanka ayaa maalintiisii koowaad ee shaqada u lugeeyay 32km ah maadaamaa uusan gaadiid haysanin, islamarkaasna uusan awoodin in uu iska bixiyo nooliga gaadiidka dadweynaha.

Ninkan oo lagu magacaabo Walter Carr ayaa habeenkii oo dhan soo lugeynayay, si subixii xigay uu uga gaaro xilliga shaqada oo ku tiilay gobolka Alabama ee dalka Maraykanka.

Intii uu waddada soo socday ayaa waxaa dhexda kula kulmay nin booliis ah, kaas oo quraac siiyay.

Mr Walter ayaa waxa uu shaqo ka heley shirkad alaabaha u rarta dadka, waxaana dhacday in ninkii lahaa shirkadaas uu baabuur cusub siiyay markii uu ogaaday waxa uu sameeyay ninkan.

Reerkii ugu horeeyay ee uu shaqada u qabanayay ee uu alaabta u rarayay ayaa qisadiisa soo dhigay Facebook, taasna waxa ay keentay in sheekadiisa ay aad u faafto.

Haweenaydii lahayd guriga ayaa Walter usoo bandhigtay in uu waxoogaa nasto, balse waa uu diiday, shaqada ayuuna horey ka galay.

Ms Lamay ayaa sheegtay in uu Walter oga sheekeeyeen in markii uu yaraa ay kasoo guureen gurigoodii New Orleans, Louisiana kadib duufaantii Katrina oo burburisay guriga, keentayna in ay usoo guuraan magaalada Houston, Texas.

Luke Marklin oo ah mulkiilaha shirkadda Bellhops ayaa sheegay in uu la xanuunsaday dhibaatada shaqaalihiisa cusub, sidaas darteedna uu go'aansaday in uu baabuur siiyo.

Luje ayaa ka yimid gobol kale si uu ula kulmo shaqaalihiisa cusub oo uu aad ula dhacay qisadiisa.

Dad is xilqaamay ayaa qadka internetka bog ka furan ku uruuriyay lacag dhan $8,000 si uu gaari u helo, ka hor intii aanan la xalinin arrinta.

Waxaa ninkan tusaale loogu soo qaatay daacadnimo xagga shaqada ah iyo dadaal dheeraad ah.

Mr Walter ayaa bisha Disembar ee sanadkan qorsheynaya in uu ka qalin jabiyo jaamacadda, isaga oo baranaya arrimaha caafimaadka, balse sidaas oo ay tahay waxa uu doonayay in uu shaqo galo xilliyada qaar.

Waxa ay rajadiisa tahay in uu ku biiro ciidamada Marines-ka Maraykanka.

"Waxaan rabaa in aan dadka tuso in wax kasta oo ay kugu qaataba laga gudbi karo caqabad kasta, wax aan suurtogal ahayna ma jiraan" ayuu yiri Walter oo warbaahinta la hadlay.