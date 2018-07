Dagaalka Suuriya:Magaalooyiin hor leh oo laga daadgureeyay dadkii daganaa

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption ku dhawaad 7,000 oo qof oo laga daadgureeyay magalooyiinkii ay daganaayeen

Daadgureyntii ugu dambaysay ee ka socotay magaalooyiinkii ay ku hareereysnaayeen ciidamada dowladda gacansaarka la leh ayaa la soo gabagabeeyay, sida uu sheegay telefishinka dowladda Suuriya.

Tobanaan Basas iyo gawaarida gurmadka ayaa yimid Arbacadii si ay u qaadaan 7,000 oo ah shacabka ku sugan magaaloyiinka Foah iyo Kefraya.

Dadkani ayaa waxaa loo daadgureeyay goobo ay dowladda haysato oo ku yaalla magaaladda xalab.

Daadgureynta ayaa dhacady ka dib markii la gaaray heshiis ay qayb ka ahayd in xabsiga laga siidaayo maxabiista mucaaradka ee ay dowladda haysay.

Labadani magaalo ee kala ah Foah iyo Kefraya ayaa waxaa go'doomiyay maleeshiyaad Shiico ah tan iyo bishii March 2015.

Telefishinka lagu magacaabo Ikhbariya TV ayaa maanta baahiyay in dhammaan Basaska daadgureynta ay ka tageen magaaladaasi islamarkana imika magaalooyiinka Foah iyo Kefraya "aysan jirin dad rayid ah oo ku haray".

Mar sii horreysay, jabhadda Hayat Tahrir al-Sham ayaa sheegtay in ay heshiis la gaareen dowladda Iiraan oo saaxib la ah dowladda Suuriya.

Jabhadan ayaa sheegtay in lagu heshiiyay in dowladda ay xabsiga ka siideyso 1,500 oo ah maxabiis.

Bishii April 2017, 5,000 oo qof oo ahaa dadkii ku noolaa magaalooyiinka Foah iyo Kefraya ayaa loo dadgureeyay magaaladda Aleppo.

In shacabka la is waydaarsado ayaa ahayd mid caadi ak noqotay Suuriya tan iyo intii uu dagaalka billaabmay ,balse kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha oo ay ka mid tahay hay'adda Amnesty International ayaa ku tilmaamay heshiisyada noocan ah in ay yihiin "kuwa dadka si xoog ah loo barakicinayo".